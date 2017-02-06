В Покровке коммунальщики купили подметалку за миллион. Но машину так и не получили. Новости

Прокуратура города Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) подозревает должностных лиц КП «Управление городского хозяйства» и ООО «Украинская дорожная компания плюс» в завладении 1 млн 150 тыс. грн бюджетных средств во время выполнения договора на закупку подметально-уборочной машины. Об этом свидетельствует постановление Красноармейского городского районного суда Донецкой области от 25 января, передают«Наші гроші».

По данным следствия, в декабре 2016 года КП «Управление городского хозяйства» заказало в ООО «Украинская дорожная компания плюс» подметально-уборочную машину стоимостью 1,150 млн грн. В том же месяце частной фирме перечислили всю сумму.

Однако, до настоящего времени коммунальное предприятие не получило уборочную технику.

Суд предоставил прокуратуре документы по закупке подметально-уборочной машины, которые хранятся в коммунальном предприятии.

Отметим, киевское ООО «Украинская дорожная компания плюс» принадлежит Тамаре Еременко, которая также возглавляет предприятие. КП «Управление городского хозяйства» с мая прошлого года возглавляет Роберт Семионкин. Его предприятие уже фигурировало в уголовном деле по подозрения должностных лиц этого предприятия в завладении 1,70 млн грн бюджетных средств при выполнении договоров о закупке автобусов.