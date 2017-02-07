В Краматорске представили концепцию реконструкции главной площади города (Фото). Новости

В Краматорске сегодня, 6 февраля была представлена концепция реконструкции центральной площади Краматорска и прилегающих к ней территорий – сквера профсоюзов и проспекта Мира.

По замыслу авторского коллектива харьковской архитектурной фирмы, центр площади будет украшать сухой фонтан. Выбор обусловлен тем, что он не требует чаши и в зимний период будет просто пешеходной зоной. Также в центре будет установлено много столбов со светодиодным освещением. Подъем на площади сгладят и установят пандусы для сидения.

Еще один фонтан разместится в сквере профсоюзов, где также будет установлена конструкция, на которой, при необходимости, будет монтироваться большой экран.

На огромной территории, охватывающей площадь и прилегающие скверы, добавится зеленых насаждений. Среди них, в пешеходной зоне центральной части проспекта Мира, также предлагают установить архитектурные композиции. Все работы обещают провести таким образом, чтобы сохранить существующие на сегодня деревья. К ним также планируется добавить яркоцветущие деревья и еще больше хвойных.

По всей территории разработчики концепции планируют установить скамейки-трансформеры, которые можно будет убрать на время проведения массовых мероприятий.

Также запланированы места для размещения кафе, игровых и санитарных зон.

Зимой разработчики предлагают превратить центральную площадь города на сказочную зону, главным украшением которой будет новогодняя елка.

Представленная концепция в целом пришлась по душе представителям громады, которые присутствовали на презентации, а поступившие замечания и предложения будут приняты во внимание и проработаны.

Власти пообещали, что проект реконструкции площади будет создаваться только тогда, когда жители города, архитекторы и другие специалисты придут к согласию относительно внешнего вида и функционального назначения главной площади города.

По материалам пресс-службы Краматорского городского совета, КраматорскPost