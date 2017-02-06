В горбольнице №9 Мариуполя открылось госпитально-гериатрическое отделение (Фото). Новости

В Мариуполе госпитально-гериатрическое отделение, переехавшее в горбольницу №9, открылось для первых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Напомним, в Мариуполе в связи с реформированием здравоохранения и передачей городской больницы №2 в областной бюджет, госпитально-гериатрическое отделение переведено в горбольницу № 9. Для проведения ремонтных работ и оснащения госпиталя из средств городского бюджета было выделено 550 тыс. грн.

Отмечается, что отделение посетили городской голова Вадим Бойченко и его заместитель Ксения Сухова, которые «приехали оценить проделанную работу и создание на новом месте всех необходимых условий для лечения ветеранов».

«Мы поставили себе задачу сохранить отделение, которое было создано 15 лет назад. Первый блок уже сделан, предстоит расширяться и ремонтировать второе крыло. Отделение приняло уже первых пациентов, в перспективе сохранить 30 коек-мест. Таким образом, мы хотим отдать должное нашим дорогим и уважаемым ветеранам. Мы сохраним отделение и будем его развивать», – рассказал Вадим Бойченко.

В пресс-службе также отметили, что ветераны новым местом довольны. Например, 85-летняя Мария Давидовна рада тому, что в ее палате тепло и красиво. Теперь она и многие пациенты по достоинству оценили наличие в двух смежных палатах санитарного блока, в котором находится туалет, душ, бойлер для подачи горячей воды. Ранее, в горбольнице №2, санузлы и душевые комнаты находились не в палатах, а на этаже, куда нужно было еще и дойти.

По словам мэра, в госпитале тепло, уютно, а главное – количество обслуживающего персонала не сократилось с переводом на новое место. Вадиму Бойченко показали и крыло, которое нуждается в капитальном ремонте – а это 122,5 кв. м помещения. В планах разместить здесь две палаты и необходимые кабинеты. После окончания ремонта будут оборудованы комната отдыха с библиотекой и музыкальным салоном, где посетители смогут с интересом и пользой провести время.

«Финансирование этого уникального отделения, которым не могут похвастаться многие города Украины, аналога которого нет в Донецкой области, финансируется полностью из городского бюджета. Здесь наши ветераны окружены максимальным вниманием и заботой!», – подчеркнул Бойченко.

Сейчас госпитально-гериатрическое отделение открыто на 18 коек. Мэр передал свои пожелания руководству больницы относительно того, как сделать пребывание пациентов в госпитале еще лучше и комфортнее.

Фото: пресс-служба Мариупольского городского совета

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