Рейтинг губернаторов Украины: Жебривский – 11-й, Гарбуз – 17-й. Инфографика. Главная

Комитет избирателей Украины (КИУ) составил «Рейтинг деятельности губернаторов за 2016 год». Оценка базировалась на двух критериях: показателях социально-экономического развития регионов и опросе местных экспертов. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Так, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский занял 11-ю позицию в рейтинге. Индексы показателей социально-экономического развития региона и опроса местных экспертов у губернатора Донетчины одинаковы – оба по 2,6. Общая оценка составила 5,2 балла.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в рейтинге занял 17-ю позицию с общей суммой баллов 4,9. Показатель социально-экономического развития области составил 3, а экспертный индекс – 1,9.

Первые места в рейтинге заняли руководители Харьковской, Львовской и Кировоградской областей. Наихудшие результаты у глав Черновицкой, Полтавской и Херсонской облгосадминистраций.

Так, по данным КИУ, первое место в рейтинге заняла председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, поскольку Харьковская область показала самые высокие социально-экономические показатели в сравнении с другими регионами, а также вошла в группу лидеров согласно оценкам экспертов.

Последнее место в рейтинге заняла Херсонская область во главе с губернатором Андреем Гордеевым. Эксперты отметили конфликт главы ОГА с областным советом. Скандальным стало проведение децентрализации в регионе. В частности, депутаты Херсонского областного совета выступали за отмену Перспективного плана формирования территорий громад. Согласно данных КИУ, Херсонщина также аутсайдер по социально-экономическому развитию.

Социально-экономическое развитие области оценивалось по 10 направлениям: развитие промышленности, сельского хозяйства, темпы строительства, принятия в эксплуатацию жилья, привлечение инвестиций, торговый баланс, занятость и безработица, увеличение заработной платы, финансовая самодостаточность и энергосбережение. Данные на основе информации Госстата и ответов профильных министерств и ОГА на запросы КИУ.

Опрос экспертов проводился путем анкетирования. Всего было выделено 16 направлений. Среди прочего поднимались вопросы по реализации реформ на местах (децентрализация, упрощение предоставления админуслуг, государственные закупки, борьба с коррупцией), кадровой политики председателя ОГА и сотрудничества с областным советом, прозрачности работы и тому подобное. В экспертном опросе приняли участие 245 человек. Преимущественно это были лидеры общественного мнения, политические эксперты и представители СМИ.

Максимум за свою работу глава ОГА мог получить 10 баллов (5 – по социально-экономическому развитию и 5 – по оценке от экспертов).

Инфографика КИУ