В Краматорске на взятке в 13,5 тыс. грн поймали полицейского (Фото). Главная

В Краматорске при получении неправомерной выгоды в сумме 13 тыс. 500 грн задержали оперуполномоченного отделения криминальной полиции Краматорского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что полицейский требовал и получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности лица, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

В ведомстве отмечают, что передача неправомерной выгоды происходила у здания, в котором дислоцируется оперативный штаб СБУ в зоне проведения АТО.

Полицейского задержали «на горячем» во время получения взятки.

По данному факту следователи прокуратуры Донецкой области проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Решаются вопросы об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото пресс-служба прокуратуры Донецкой области