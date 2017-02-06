Обе стороны конфликта устанавливают вооружение в населенных пунктах, – Хуг. Главная

Обе стороны конфликта на Донбассе используют населенные пункты для установки вооруженных позиций. Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Украинская правда».

«Обстрелы Авдеевки и Донецка четко подчеркнули тот факт, что стороны целятся в населенные пункты, не в последнюю очередь потому, что обе стороны используют населенные пункты для установления своих вооруженных позиций, что, конечно, вызывает огонь», – сказал Хуг.

«Гражданская инфраструктура должна быть защищена от атак, в частности тогда, когда повреждения такой инфраструктуры влияет на подачу воды или электричества, а это увеличивает страдания гражданских лиц, проживающих в районах конфликта», – добавил он.

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