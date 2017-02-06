Бренд Мариуполя – якорь – запрещено использовать в коммерческих целях (Фото). Новости

В Мариуполе можно свободно использовать в некоммерческих целях брендовые изображения знака и логотипа города в виде якоря. Главное условие – не в коммерческих целях.

«Знаком современного бренда Мариуполя является якорь, созданный из потока раскаленной стали, которая льется из металлургического ковша. Идея позаимствована из изображения официального герба города, автором которого является Ефим Харабет – известный украинский дизайнер-медальер, мариуполец, грек по происхождению», – говорится на сайте.

«Трансформация потока стали является символом изменений и преобразований, актуальных в настоявшее время», – отмечается разработчиками бренда.

Преобразования, по их мнению, в данном контексте могут говорить о многогранном преобразовании – переход от индустриального прошлого к постиндустриальному будущему.

Предоставлены изображения для различного использования, макеты в различных категориях: знак Мариуполя, его логотип, принты для одежды, значков и наклеек, обложки для соцсетей и шрифт города.

«Уже сейчас знак и логотип можно свободно использовать в некоммерческих целях», – сообщают разработчики.

Каждый желающий имеет право напечатать принт на футболку, наклеить наклейку на двери кафе или обновить обложку на странице в социальной сети, поясняют они.

Источник: Mariupol.today

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