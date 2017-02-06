50% украинцев стабильно доверяют соцопросам, – результаты исследования. Главная

Половина украинцев (50%) доверяют данным тех социологических организаций, которые уже давно работают в данной сфере, 14% – не доверяют, остальные – не имеют мнения по данному вопросу. Таковы данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в декабре 2016 года.

В частности, опрос показал, что уровень доверия к результатам социологических опросов тех организаций, которые уже давно работают и публикуют результаты своих исследований, среди населения Украины за 11 лет сначала существенно повысился с 36% в 2002 году до 47% в 2004 году. Затем уровень доверия оставался более или менее стабильным с некоторыми колебаниями. Баланс доверия и недоверия к социологическим центрам (разница показателя доверия и недоверия) начал расти с 2013 года:

+ 31% в ноябре 2013 года,

+ 39% в 2014 году,

+ 40% в 2015 году,

+ 36% в 2016 году.

Баланс доверия и недоверия к социологическим центрам

«Ситуация с доверием к социологическим исследованиям последние 10 лет выглядит достаточно стабильной: половина населения доверяет социологам. Хотелось бы лучше. Мы вряд ли убедим те 14%, которые не доверяют социологам, но можно было бы убеждать те 35%, которые не определились в своем отношении», – так прокомментировал результаты исследований генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

«Но в сравнении с невысоким доверием ко многим социальным институтам – это еще неплохо. Конечно, мы не можем точно сравнить данные исследований о доверии к социологам и к социальным институтам, которые мы обнародовали. Во-первых, данные о доверии социологам могут быть несколько завышены, поскольку можно предположить, что те, кто не доверяет социологическим исследованиям, чаще отказываются от участия в исследовании. Во-вторых, там вопрос был сформулирован несколько иначе, и мы не знаем, как влияют нюансы формулировок результатов, но примерно можно сказать, что по уровню доверия социологи уступают церкви, волонтерам и Вооруженным силам, но опережают другие социальные институты и группы (в частности, СМИ и властные структуры)», – отметил Паниотто.

Опрос был проведен с 3 по 12 декабря 2016 года. Методом личного интервью было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной украинской власти территории. В данном опросе выборка распределялась только на контролируемую часть Донбасса, в той пропорции, которую по данным ЦИК составляли избиратели Донбасса на последних парламентских выборах (октябрь 2014 года).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких до 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.