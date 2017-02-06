В школы Авдеевки пришло 505 учеников, еще 89 эвакуированных ребят обучаются в Святогорске. Новости

Сегодня, 6 февраля, в Авдеевке на обучение в школы пришло 505 учеников. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Все школы города функционируют, в том числе школа №4, которая находится в частном секторе. Здесь обучение пришло 35 детей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 89 школьников, которые на прошлой неделе централизованно выехали с родителями или сопровождающими лицами в санатории Святогорска, также сегодня пошли учиться в школу в центре реабилитации «Изумрудный город». Дети дошкольного возраста находятся в дошкольных учебных заведениях как в Авдеевке, так и в Святогорске.

В обычном режиме происходит обучение также в школах прифронтовых городов Марьинка и Красногоровка.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы. Но 5 февраля удалось восстановить поврежденные ЛЭП и подать электроэнергию на Авдеевку и на главные объекты – Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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