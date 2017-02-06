Для Авдеевки со всей Украины пришло 40 грузовиков гуманитарной помощи, – Жебривский. Новости

В логистический центр гуманитарной помощи в Краматорске с 31 января и на 9:00 утра 6 февраля поступило около 40 грузовиков гуманитарной помощи со всех областей Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, грузы с помощью продолжают поступать в Донецкую область. «Вся эта помощь документируется, учитывается и перенаправляется не только в Авдеевку, но и во все населенные пункты Донецкой области, которые находятся на линии соприкосновения и страдают от обстрелов агрессора – от Светлодарска (Бахмутский р-н) до Широкино (Волновахский р-н)», – отметил губернатор Донетчины.

Часть этой помощи перенаправляется в Святогорск (Славянский р-н), где размещены жители Авдеевки, в частности, дети, которые из-за обстрелов временно покинули город.

«Практически невозможно сейчас назвать все города, организации или группы людей, которые оказали и оказывают помощь Авдеевке – чтобы кого-то не упустить. Информация постоянно дополняется, грузовики прибывают. Но мы обязательно всех назовем и поблагодарим, чуть позже, когда будем иметь полную картину», – пообещал он.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы. Но 5 февраля удалось восстановить поврежденные ЛЭП и подать электроэнергию на Авдеевку и на главные объекты – Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

Читайте также: