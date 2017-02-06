«Параллель» в Святогорске рассказала юным журналистам о преимуществах интернет-СМИ. Главная

Топливная компания «Параллель» поддержала учебный проект для юных журналистов «Медиа-ленд», очередной этап которого прошел с 3 по 5 февраля в Святогорске (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для обучения секретам журналистики и развития своих коммуникационных навыков здесь собрались ученики 8-9-х классов из разных городов Восточной Украины, а организатором выступил Донецкий областной детско-молодежный центр.

Программа обучения началась с тренинга PR-директора компании «Параллель» Юлии Жаткиной, на котором юные корреспонденты узнали об особенностях цифровых форматов коммуникаций, попробовали заглянуть в будущее и спрогнозировать, что же ждет традиционные СМИ в условиях активного развития Интернета.

«На тренинге мы говорили о том, насколько быстро развивается Интернет в Украине и в мире, и как бизнес сегодня использует его возможности для коммуникаций со своей целевой аудиторией. Юные журналисты попробовали разобраться, что они могут делать в Интернете и социальных сетях для развития своих изданий, и почему это нужно делать уже сейчас», – отметила Юлия Жаткина.

Сегодня проникновение Интернет в Украине составляет около 60%. Поэтому традиционные СМИ активно переходят в цифровые форматы, а компании перераспределяют свои рекламные и PR бюджеты в пользу диджитал инструментов. А вот большинство школьных журналов и газет пока продолжают существовать только в печатном виде.