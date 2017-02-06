«ДНР» и «ЛНР» как феномен имеют временный характер, – Хуг. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ старается избегать какой-либо правовой оценки формирований «ДНР» и «ЛНР». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Мы очень конкретно их описываем как "так называемые ДНР и ЛНР", даже ставим их в кавычки и не даем никакого статуса... Мы также не называем их представителями, не присваиваем им никаких чинов. Мы называем их просто "члены", это определенная группировка, а не что-то конкретное», – отметил Хуг.

Миссия также не называет неподконтрольные украинской власти территории Донбасса «оккупированными». «В юридической практике это бы имело другую коннотацию. Я, конечно, не юрист, но мы стараемся избегать придания легитимности тех или иных понятий в контексте суверенитета Украины», – сказал замглавы миссии.

Он уточнил, что в своих отчетах СММ ОБСЕ говорит о том, что «они контролируют районы, а не территории». «Таким образом, этим даем понять, что этот феномен имеет временный характер, и в этом плане мы подчеркиваем суверенитет Украины», – резюмировал Хуг.

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