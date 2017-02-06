«Укрзализныця» заявляет о лжи и клевете со стороны ветеранов-активистов по блокированию Донбасса. Новости

ПАО «Укрзализныця» призывает содействовать разблокированию движения поездов на двух перегонах на Донбассе и возмещению убытков виновными лицами. Об этом говорится в открытом заявлении ПАО относительно акции ветеранов АТО по торговой блокаде неподконтрольной части Донбасса.

«Распространенная в СМИ и соцсетях информация о находке блокираторами Донбасса оружия, боеприпасов в вагонах поезда под стройматериалами и якобы комментарий начальника станции Бахмут об указании СБУ – это клевета и выдумка. Правоохранительные органы не обнаруживали никаких фактов по перевозке вооружения или боеприпасов железнодорожным транспортом через линию разграничения. Начальник станции Бахмут не передавал указанной информации народным депутатам Украины и блокировщикам», – отмечается в заявлении.

«Укрзализныця» подчеркивает, что своими действиями блокировщики во главе с несколькими народными депутатами наносят железнодорожной отрасли материальный ущерб, финансовые потери и репутационные риски. «Сейчас остается заблокировано движение тепловоза и 57 пустых грузовых вагонов на перегоне Шипилов – Светланов (с 25 января) и маневрового тепловоза на одном из путей перегона Курдюмовка – Бахмут-2 (с 2 февраля)», – уточняется в сообщении.

Отмечается, что каждый день простоя жд-техники наносит железнодорожной отрасли убытки из-за потребления горюче-смазочных материалов и прекращения процесса перевозок. «Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков уже достигла 8,4 млн грн. На перегоне Шипилов – Светланов посторонние лица повредили путь – вырезали 1 м рельс», – констатирует ведомство.

Справка ПАО «Укрзализныця»: Перевозки грузов через линию разграничения железнодорожным транспортом осуществляется в соответствии с Временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения Луганской и Донецкой областей, утвержденного приказом руководителя АТО на территории Луганской и Донецкой областей. Решение о получении разрешения пересечения, перемещения грузов через линию разграничения проверяется координационным центром – это коллегиальный орган, в состав которого входят представители Государственной фискальной службы, Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции и СБУ. Региональный филиал «Донецкая железная дорога» ОАО «Укрзализныця» во исполнение протокольного решения Кабинета Министров Украины обеспечивает погрузки и перевозки энергетического угля в адрес энергогенерирующих компаний Украины.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн

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