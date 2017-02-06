В Авдеевке восстановлено водоснабжение. Главная

Сегодня, 6 февраля, по состоянию на 17:30 в Авдеевке восстановлено водоснабжение для жителей города. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Остается отсутствующим электроснабжение в пяти населенных пунктах Ясиноватского района (села Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное, Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

Также сегодня возобновил работу 5 общеобразовательных школ и 4 детсада, а коммунальщики приступили к восстановлению поврежденных зданий.

В ГСЧС напомнили, что на сегодняшний день из Авдеевки эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы. Но 5 февраля удалось восстановить поврежденные ЛЭП и подать электроэнергию на Авдеевку и на главные объекты – Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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