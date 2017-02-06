Переселенка из Широкино: Потеряв все, открыть фаст-фуд в Мариуполе. Главная

Она готовит бутерброды и пишет стихи. Помогает детям, военным, переселенцам. Строит планы на будущее. Предприниматель Наталья Логозинская-Минеева – переселенка из Широкино. Потеряв все в поселке, стертом с лица земли постоянными обстрелами, женщина нашла в себе силы жить заново. В Мариуполе она открыла точку фаст-фуда и не намерена останавливаться на достигнутом, передает «Радио Свобода».

«Когда 12 февраля был такой сильный обстрел, и мы в подвале, и во двор 6 снарядов прилетело, и при нас разрушилось все, что нажили и наработали, выбора не было. Мы выехали сюда, в Мариуполь», – рассказывает Наталья Логозинская-Минеева.

Желание стать предпринимателем, говорит она, возникло не сразу. Сначала была неудачная попытка поработать за границей. Два месяца тяжелого труда в Австрии закончились очень тяжелым возвращением. Потом были безуспешные полгода в центре занятости. Для дипломированного финансиста, а Наталья окончила Львовский институт банковского дела, работы не нашлось.

«Очень интересный момент был в центре занятости. Я ж как ЧП, директор предприятия из Широкино, так скажем, и мне предлагают место уборщицы в "Сильпо". Я не против работать, но если есть право выбора… В общем, не сложилось найти там работу», – рассказывает Наталья.

В Широкино у Натальи с мужем и двумя сыновьями был дом, столярная и автомастерская, и небольшой продуктовый магазин. Как организовать свое дело, она знала. Через социальные сети нашла гранты, приняла участие в конкурсе и получила на развитие бизнеса 18 тыс. грн от Международной организации по миграции (МОМ), успешно защитив бизнес-проект.

«Муж мне говорит: "Как мы можем открыться, если нет ни копейки?" Как-то будет, говорю. Очень тяжело было с финансовым планом. Но я справилась», – говорит она.

После обстрелов от дома, хозяйства и магазина остались только руины. Спасать уцелевшее пришлось при помощи военных. О них Наталья до сих пор вспоминает с благодарностью, и при любой возможности старается им помогать.

«Этот шкаф нам привезли военные из Широкино, из нашего магазинчика. Разбитый, побитый, но работает замечательно. И морозилку, которая уцелела в нашем магазине. Бедные разбирали там все завалы. Мы в Сопино ждали, нас в Широкино никто не пустил. Часа три-четыре ждали. Слава Богу, что так», – вспоминает переселенка.

Сейчас Наталья занимается фаст-фудом. Готовит горячие бутерброды и собирается расширять свой бизнес. В ее оранжевый киоск, самый заметный из всех павильонов на окраине микрорайона «Восточный», заглядывают и жители, и работники рынка, и военные. Наталья с гордостью говорит, что за ее бутербродами приезжают из центра микрорайона, хотя место, где она работает, «бойким» не назовешь.

«Я бы не сказала, что бойкое. Люди есть везде. Если развиваться и использовать качественную продукцию, то они будут везде. У нас есть такие клиенты, которые приезжают с площади. Говорят, что у них такого нет, а у нас вкусно, – говорит Наталья. – Сейчас ждем потепления. Люди будут больше гулять, заходить на кофе и смаковать нашими бутербродами».

Всем, особенно переселенцам, Наталья желает быть более активными. Искать возможности в благотворительных фондах, у друзей и знакомых, через социальные сети. Не опускать руки и не терять надежды. «Я для себя задвинула шторку от негатива, и просто смотрю вперед», – говорит Наталья.