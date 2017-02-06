На КПВВ «Марьинка» восстановлена прежняя пропускная способность. Новости

Сегодня, 6 февраля, на КПВВ «Марьинка» установлен новый модуль паспортного контроля вместо разрушенного минометным обстрелом в первые дни февраля. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда.

«Теперь пропускная способность КПВВ снова достигла своего обычного уровня. Контрольно-пропускные операции осуществляются в штатном режиме всеми имеющимися силами и средствами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал Краматорского погранотряда продолжает нести службу на линии разграничения, несмотря на регулярные обстрелы.