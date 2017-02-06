«Блокировщики» перекрыли дорогу под Бахмутом, по которой движутся «скорые» с раненными, – Аброськин. Главная

Полицейские Донецкой области разблокировали автодорогу вблизи города Часов Яр (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), которую сегодня, 6 февраля, около 16:00 заблокировали неустановленные лица в балаклавах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Он отметил, что «лица в балаклавах» перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. «Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, движутся аварийные службы. За несколько десятков километров идет война и из-за произвола "блокировщиков", потому что они так захотели, должны были стать "скорые", а по этой дороге идут машины с ранеными бойцами. Ценой одной минуты задержки на заблокированной дороге была бы чья-то жизнь», – написал начальник облглавка.
Он также напомнил, что через так называемую блокаду уже почти приостановила работу Славянская ТЭС, на очереди – Кураховская ТЭС. «Если остановка все же произойдет, то немалое количество потребителей останется без тепла в морозы, а рабочие – без работы и средств к существованию», – констатировал Аброськин.
Он сообщил, что полицейским удалось разблокировать дорогу. «Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, говорящих блокировщики. Дорога была разблокирована. Один из деятелей, который больше всего жаловался, пытался ударить меня по лицу, потому что, по его словам, у меня было оружие. Я подставил ему правую щеку и показал, что на самом деле у меня нет оружия. Он моим разрешением воспользовался. Затем я предложил ему левую щеку, но предупредил, что в третий раз уже будет моя очередь. Этот человек – житель Донецка. Думаю, что после этого нашего "общения" он успокоится… В итоге ему стало стыдно и он спрятался за спины людей», – рассказал главный полицейский Донетчины.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов
Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали.
26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.
Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн
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