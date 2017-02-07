Купюра в 1000 гривен появится в феврале, – источник. Новости

Новая купюра номиналом в 1000 грн уже отпечатана и ждет официальной презентации, которая планируется в феврале. Об этом «Вестям» рассказал информированный источник на банкнотно-монетном дворе. По его словам, меры безопасности, которые введены для того, чтобы информация о купюре не просочилась, просто беспрецедентные.

«Мы все знаем, что ее напечатали, но кто на ней изображен – известно буквально нескольким людям, с которых взяли подписку о неразглашении. Вроде ее должны презентовать к какой-то ближайшей памятной дате», – сообщил источник.

Среди банкиров тема тысячной купюры также популярна, ведь ее появление, по словам экспертов, станет сигналом к тому, чтобы Украину зачислили в список стран с высокой инфляцией.

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева опровергла информацию о том, что на тысячной купюре будет изображен Пантелеймон Кулиш (предыдущие власти презентовали именно такую купюру). Но кто именно, не сказала, хотя ранее никто не делал секрета из исторических персонажей, которые будут нарисованы на гривнах.

Среди банкиров обсуждают разные версии. Одни говорят об Иване Мазепе, несмотря на то, что его портрет уже есть на 10 гривнах – мол, его личность станет серьезным раздражителем для России. Другие предполагают, что там может быть гетман Павел Скоропадский, глава директории УНР Владимир Винниченко или глава греко-католической церкви в прошлом веке Андрей Шептицкий.

Впрочем, многие уверены, что режим секретности введен именно из-за неоднозначности личности, которая станет символом самой «дорогой» купюры. Называют Степана Бандеру, тем более что петиция о том, чтобы он появился на купюре была на сайте президента в прошлом году (она, правда, не набрала нужного количества голосов).

Источник в Нацбанке сообщил, что на столе у Гонтаревой сейчас есть 3 эскиза тысячной купюры. «Они решили отойти от исторических личностей и рисовать только ученых, культурных деятелей. Среди трех вариантов есть Сикорский и Вернадский. Кого выбрала Гонтарева не знаю», – рассказал источник в Нацбанке.

Кроме того, есть версия, что презентацию купюры приурочат к 20 февраля – Дню памяти Небесной сотни, а потому, не исключено, что именно сюжет на тему Майдана будет на купюре самым большим номиналом. «Это еще и хороший повод для власти попиариться, ведь хвастаться в расследовании нечем», – рассуждают банкиры.

По мнению советника главы ассоциации украинских банков Алексея Куща, новая банкнота позволит зачислить Украину в группу стран с высокой инфляцией. «Это лишь покажет, что гривна перешагнула порог высокой инфляции. По количеству номиналов в обращении оценивается, насколько удачно страна борется с инфляцией. Мы вплотную приблизились к тому количеству номиналов, который имеют страны с высоким уровнем инфляции. Кстати, у нас уже не чеканят "серебряные" монетки, потому что их изготовление слишком дорогое, оно в несколько раз дороже, чем сам номинал. Их потихоньку уже изымают из оборота. Возможно останется еще 25, 50 копеек, но ценники будут округлять в сторону увеличения», – отметил Кущ.

«Посмотрите, в супермаркетах уже существуют программы, по которым сдачу в мелочи перечисляют на накопительные карточки. Потому что торговым сетям уже не выгодно возить мешки с мелочью, это слишком затратно, их транспортировка превышает номинал. На рынках также цены округляют до гривен, а сдачу мелочью уже практически не дают», – считает финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Сами украинцы рассказывают, что белые монетки давно приспособили для других целей. Например, некоторые из них используют для изготовления шайб на СТО. «Я просто их переплавляю и запаиваю ими, например, бензобаки», – рассказал мастер столичного СТО. Также белые монетки пользуются спросом у радиолюбителей – они переплавляют их для своих нужд.

Кстати, эксперты говорят, что 1000-я купюра может стать любимой банкнотой теневой экономики. «Когда европейцы обсуждали целесообразность 500-евровой купюры, аргументом против была коррупционная составляющая. Давать взятку легче крупной купюрой. У нас тоже этой купюрой вряд ли будут выдавать зарплаты в 3200 грн», – добавил Кущ.