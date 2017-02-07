Блокада Донбасса: Если блокировать все, то без воды останутся Мариуполь и Авдеевка (Видео). Новости

Акция ветеранов АТО по товарной блокаде неподконтрольного Донбасса продолжается уже 12-й день. Весь этот период на Славянскую ТЭС не поступает уголь, т.к. перекрыто железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями. Станция работает в аварийном режиме. Страна несет миллионные убытки. Если так будет и дальше, энергетического коллапса не избежать, говорят эксперты.

В Золотом (Луганская обл.) и Бахмуте (Донецкая обл.) участники акции не пропускают поезда с неподконтрольной территории.

«Это направление на Горловку и пока не началась блокада, туда постоянно отправлялись грузовые грузи», – говорит Иван, участник блокады в Бахмуте.

Из-за поврежденных путей нельзя вывести уголь, который добывается на предприятиях. Временно они территориально находятся на неподконтрольных территориях, но перерегистрированы в Украине. Жители прифронтовых городов боятся – из-за блокады останутся без света и тепла.

Из-за блокады Славянская ТЭС уже перешла на аварийный режим работы. Ее мощностей едва хватает, чтобы отапливать Николаевку и Славянск на Донетчине.

«Если полностью блокировать все, как предлагают, завтра без воды останется Мариуполь, Авдеевка. Авдеевка останется без электроэнергии. Вот перебили электроэнергию и поставили все на грань катастрофы. Сегодня 100-процентная блокада сделает то же самое», – комментирует советник министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак.

Запасов угля на Славянской ТЭС хватит еще на пару недель. После наступит энергетический коллапс – в своих квартирах рискуют замерзнуть тысячи мирных жителей.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.

Источник: ТК «Донбасс»

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