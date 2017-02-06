Возобновили движение электричек «Покровск – Авдеевка». Но вечером в прифронтовой город не попасть (Видео) . Главная

Из Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в Авдеевку возобновили движение электричек. Из-за интенсивных обстрелов маршрут был сокращен. Неделю составы ходили только до поселка Очеретино. Теперь поезда курсируют в обычном режиме.

На электричке из Покровска в Авдеевку ежедневно ездят сотни пассажиров – студенты, пенсионеры, рабочие. После интенсивных боев прямого железнодорожного сообщения между городами не было почти неделю.

Сотрудники вокзала говорят: электрички будут ходить по графику, главное, чтобы обстрелы не возобновлялись. Сейчас движение восстановлено по прежнему графику – электричка ходит 4 раза на Авдеевку и она же возвращается.

Добраться из Покровска в Авдеевку можно и на автобусе. Несмотря на обстрелы, маршрутки в прифронтовой город отправляются практически каждый час. Однако спрос на железнодорожные билеты больше. Все дело в стоимости проезда.

«Цена, например, с Авдеевки до Красноармейска – 35 грн в одну сторону, из Очеретино – 25. На электричке – чуть более 9 грн. Лучше ездить электричкой», – говорит пассажир Андрей.

Покровск для жителей Авдеевки – ближайший крупный город подконтрольный Украине, где можно оформить пособия, пенсии или банковские карточки. Поэтому железнодорожное сообщение здесь просто необходимо, уверяют пассажиры.

«Взять наших пенсионеров: все оформлены тут, в Покровске. Как получать деньги? Все сюда едут. На работу тоже все сюда едут. Кругом все поразбито, только один выход – только Покровск остался», – поясняет Владимир, житель Авдеевки.

Однако жители Авдеевки жалуются, что после 17:00 добраться из Покровска домой нечем. В вечернее время не ходят даже автобусы.

«Вечером очень плохо, последний рейс в 16:30, и в Авдеевку не попадешь», – продолжает Владимир.

По словам водителей, возобновить вечерние рейсы пока невозможно. Всему виной ранние сумерки и частые обстрелы.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы. Но 5 февраля удалось восстановить поврежденные ЛЭП и подать электроэнергию на Авдеевку и на главные объекты – Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: