Под Торецком погиб ребенок: осколок попал в сердце. Новости

В полицию обратились родители, 15-летний сын которых получил осколочное ранение в сердце. На место срочно выехал начальник Торецкого отделение полиции вместе с военными врачами. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.
«Боевики расстреливают из минометов Курдюмовку (поселок в составе Торецкого городского совета, – прим.), что вблизи оккупированной Горловки. Под обстрел попала ул. Севастопольская. Тяжелое ранение получил 15-летний мальчик. Полицейские сделали все, чтобы успеть его спасти», – отмечается в сообщении.
«Скорая» транспортировала мальчика в больницу, но в дороге ребенок умер.
Обстрел боевиками поселка продолжается.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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