Под Торецком погиб ребенок: осколок попал в сердце. Новости

В полицию обратились родители, 15-летний сын которых получил осколочное ранение в сердце. На место срочно выехал начальник Торецкого отделение полиции вместе с военными врачами. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«Боевики расстреливают из минометов Курдюмовку (поселок в составе Торецкого городского совета, – прим.), что вблизи оккупированной Горловки. Под обстрел попала ул. Севастопольская. Тяжелое ранение получил 15-летний мальчик. Полицейские сделали все, чтобы успеть его спасти», – отмечается в сообщении.

«Скорая» транспортировала мальчика в больницу, но в дороге ребенок умер.

Обстрел боевиками поселка продолжается.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.