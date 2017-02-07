«Неподконтрольные» пенсионеры: справедливы ли условия для украинских выплат?. Главная

В ООН продолжают настаивать на том, что Украина должна восстановить все социальные и пенсионные выплаты людям, которые проживают на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса (НКТ). Об этом заявляет координатор системы ООН в Украине Нил Уокер. Сейчас получить пенсию и выплаты жители НКТ могут только, если переселились на подконтрольную украинской власти территорию. Год назад Кабинет министров начал механизм проверки временных переселенцев во избежание мошенничества – так называемого «пенсионного туризма». Между тем, волонтеры, которые помогают переселенцам, говорят, что система проверок дает сбои и склоняются к мысли о восстановлении выплат всем пенсионерам НКТ. И в Кабмине говорят, что сейчас это сделать невозможно, но в перспективе обещают выплатить долги средства.

В ООН настаивают на том, что жители неподконтрольных территорий должны получать пенсионно-социальные выплаты, пишет «Радио Свобода».

Нил Уокер, координатор систем ООН в Украине, в интервью изданию «Зеркало Недели» заявил, что в международной организации обеспокоены этим вопросом и неоднократно его нарушали перед украинской властью. По его словам, в некоторых случаях людей исключали из списков выплат с нарушением украинского и международного законодательства.

Поэтому в ООН настаивают на том, чтобы выплаты получали все граждане независимо от того, где они живут и являются ли они переселенцами или нет.

Один из таких – семья Гранковых. Они переехали летом 2014 года из Горловки в Мариуполь, потеряли дом и начали жизнь заново. Мужчина и женщина – пенсионеры. Свою пенсию почти за 2 года они не могли получить из-за бюрократии. Они подавали заявку, после которой в течение 10 дней соцработники должны были проверить факт их проживания в Мариуполе. Впрочем, они так и не дождались проверки, а в социальной службе настаивали на том, что приходили, и никого не было дома.

Это выглядит, как унижение, и вызывает у людей возмущение, – Тука о проверках

Проверки фактического проживания переселенцев должны происходить периодически, но этот механизм несовершенен, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Мы неоднократно предлагали его (механизм, – прим.) изменить. Человек, когда пересекает линию разграничения, она всегда это делает при наличии пропуска, выданного Службой безопасности Украины. Поэтому не составляет труда автоматизировать этот процесс и связать его с электронной базой вынужденных переселенцев. Это даст возможность не применять комиссии, которые проверяют наличие людей на подконтрольной территории, это избавит переселенцев от лишних хлопот при прохождении проверки, потому что это выглядит, как унижение, и вызывает у людей возмущение. Но пока наша инициатива, к сожалению, не находит отзыв», – говорит замминистра.

Несовершенство системы проверки подтверждают и волонтеры. В организации «Восток-SOS» говорят, что к ним постоянно обращаются люди, которым приостановил выплаты без объяснений. Поэтому в организации полностью поддерживают требования ООН.

Правительство не создает жилых и медицинских программ для того, чтобы люди уезжали из неподконтрольных территорий и имели определенные гарантии, а пенсионеры не могут себе позволить выехать и снять жилье на контролируемой Украиной территории, объясняет председатель волонтерской организации «Восток-SOS» Александра Дворецкая.

«Пенсия – это обязанность государства. Человек работал, достиг пенсионного возраста и не имеет значения, где он живет. Украина не должна учитывать, где живет человек и каким образом человек тратит средства. Мы не должны смотреть, как потенциально может потратить средства пенсионер для того, чтобы решать – можно ли ему платить эти средства или нельзя», – считает председатель организации.

Выплаты пенсий гражданам на НКТ были приостановлены 1 декабря 2014 года решением правительства. Получать выплаты необходимо было на контролируемой Украиной территориях. И год назад Кабмин ввел дополнительные требования – чтобы получить пенсии и выплаты, необходимо иметь документы внутренне перемещенного лица и подтвердить, что ты постоянно проживаешь на контролируемой Украины территории.

Это было связано с распространением так сказать «пенсионного туризма». То есть теперь условие для получения выплат – доказательства факта постоянного проживания на контролируемой правительством территории. Есть и второе условие, рассказывает «Радио Свобода» вице-премьер-министр Павел Розенко – это выполнение Минских соглашений, восстановление территориальной целостности Украины и ее законов на неподконтрольной территории.

«Это не Украина прекратила социальные выплаты. Ни Министерство социальной политики, ни Пенсионный фонд, ни Кабинет Министров не прекращал выплат. А выплаты прекратили те российские боевики и террористы, захватившие часть территории Украины. Именно они ограничивают права украинских граждан на получение всех видов пенсий, они сделали все, чтобы на этой территории не действовали законы Украины, органы украинской власти, банковские и казначейские учреждения. Международное сообщество прекрасно это понимает, что восстановить там выплаты невозможно», – объясняет вице-премьер.

В Грузии выплачивают пенсии всем жителям оккупированной Абхазии

Советник по правовым вопросам Агентства ООН по вопросам беженцев Лидия Кузьменко пояснила, что люди с неподконтрольных территорий должны почувствовать заботу со стороны своей страны, несмотря на военные действия.

Там, где это возможно, необходимо возобновить выплату пенсий. Понятно, что невозможно чтобы работали банки и деньги переходили непосредственно на территории, неконтролируемые государством. Но для этого существуют другие механизмы, которые используют страны, которые проходили через подобные конфликты. Например, Грузия продолжает выплачивать пенсию населению оккупированной Абхазии. Единственное требование к людям пенсионного возраста – это выехать на контролируемую Грузией территорию. Не надо ехать далеко или в столицу. Административные центры расположены максимально близко к границе, чтобы люди могли быстро воспользоваться услугами», – отмечает представитель Агентства ООН.

Украина не отказывается от выплат пенсий своим гражданам, отмечают в Кабмине, только не видит, как это осуществить с административной точки зрения на неподконтрольной территории.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на НКТ сейчас проживает примерно 1,2 млн пенсионеров и только их пенсионное обеспечение составляет около 30 млрд грн в год.