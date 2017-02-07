Предприятию «Заря» в Рубежном запасов хватит на 25-27 дней непрерывной работы. Далее – полная остановка производства. Главная

Коммерческий директор ООО НПП «Заря» Алексей Зуган заявил об остановке сернокислотного производства из-за блокирования железнодорожных путей на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Ситуация с блокадой железнодорожного движения с неподконтрольной украинским властям территорией негативно воздействует на работу предприятия. В первую очередь это коснулось сернокислотного производства. На сегодняшний день оно приостановлено. Речь идет о вспомогательном производстве, которое обеспечивает жизнедеятельность основного химического производства. Пока у нас есть еще определенный запас олеума и серной кислоты, работа основного производства будет продолжаться. Если не восполнять запас, его хватит на 25-27 дней непрерывной работы», – говорится в сообщении.
По словам Зугана, впоследствии предприятие будет вынуждено останавливаться.
«Если это случится, под угрозой будет работа всего предприятия в целом. Что за этим следует – уверен, все понимают. Прежде всего, комплекс мер по сокращению расходов предприятия, вынужденные безоплатные отпуски для работников. Как следствие – рост социальной напряженности», – добавил Зуган.
Вторым негативным моментом, который отметил коммерческий директор, является то, что могут быть нарушены обязательства «Зари» перед бизнес-партнерами, представленными европейскими предприятиями.
«Наряду с угрозой выплаты штрафных санкций НПП «Заря» рискует своей репутацией как надежного партнера. В подобном случае негативное реноме грозит не только нам, но и всей Украине, как стране, с которой рискованно иметь бизнес», – сообщил он.
Вместе с тем, как говорит руководство НПП, «Заря» – это предприятие, которое взяло на себя и успешно реализует ряд социальных проектов, ориентированных на создание комфортных условий проживания сотрудников и всех рубежан, проведение их досуга. Препятствование нормальной экономической деятельности предприятия объективно коснется многих людей. Руководство НПП надеется в этой ситуации на помощь органов государственной власти в сложившейся ситуации.
Ранее на предприятии сообщали, что одно из производств серной кислоты остановлено.
Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов
Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали.
26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.
Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 31 января сумма убытков, нанесенных «Укрзализныце», составила 2 млн 292 тыс. грн.
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