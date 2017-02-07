В Попасной на зданиях всех госучреждений появится флаг Украины – распоряжение властей. Главная

Городской совет Попасной (Луганская обл.) обязал все государственные учреждения установить флаг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского горсовета.

«Решение исполнительного комитета Попаснянского городского совета №16 от 20 января 2016 года обязывает все государственные, коммунальные предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории города, установить на административных зданиях государственный флаг Украины. Поэтому исполнительный комитет Попаснянской городского совета обязывает руководителей государственных, коммунальных предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Попасной, на админзданиях которых отсутствует государственный флаг, установить его в недельный срок», – говорится в сообщении.

Также власти рекомендовали установить флаг на зданиях руководителям предприятий, учреждений и организаций частной формы собственности.

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