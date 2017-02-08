В Украине появилась детская патрульная полиция (Фото). Главная

В Ужгороде и Мукачево с 6 февраля начали работу первые школьные патрульные, которые будут следить за порядком и безопасностью в своей школе. Запуск этого проекта под названием «Children patrol police», сообщают «Донбасс. Комментарии», состоялся в одной из общеобразовательных школ Ужгородского района.

Дети приняли присягу, получили первые звания, а на следующий день после присяги отправляются в патрулирование по школе для того, чтобы выявлять нарушителей дисциплины.

«Школьный патруль поможет ученикам с детства соблюдать законодательство», – считает начальник Управления патрульной полиции Ужгорода и Мукачева Юрий Марценишин.

Фото Донбасс.Комментарии