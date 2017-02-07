«ЛНР» рассчиталась с украинской стороной за потребленную в январе воду. Главная

6 февраля Коммунальному предприятию «Попаснянский водоканал» было уплачено 2 млн грн за водоснабжение на неподконтрольную украинскому правительству территорию Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что средства поступили на счет КП «Попаснянский водоканал» за потребленную населением воду в январе 2017 года.

«Оплата за водоснабжение с неподконтрольных правительству Украины территорий осуществляется по механизму согласованному во время заседаний Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», – подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что расчеты произведены на подконтрольной правительству Украины территории, в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной украинскому правительству территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.