Плотницкий приказал утилизировать украинские продукты, изымаемые у граждан на блокпосту «ЛНР». Главная

Территория пункта пропуска у Станицы Луганской со стороны «ЛНР» должна быть убрана до 20 февраля. Такое распоряжение «главы ЛНР» Игоря Плотницкого размещено на его сайте.

«В срок до 20.02.2017 организовать мероприятия, направленные на уборку территории контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская", а также утилизацию остатков продуктов питания, изъятых у граждан в соответствии с постановлением Совета Министров ЛНР от 17.01.2017 № 23/17 "Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением ввоза на территорию ЛНР отдельных видов товаров"», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с конца января в районе КПВВ «Станица Луганская» на блокпосту «ЛНР» людей, пересекающих линию разграничения с подконтрольной Украине территории, заставляют выбрасывать молочную и мясную продукцию. Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, там можно наблюдать картину, когда под разрушенным мостом валяется очень много именно продуктов питания.

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