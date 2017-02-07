Очередь на КПВВ «Майорск» в декабре обстрелял украинский военный, – военная прокуратура. Главная

Обстрел очереди из мирных жителей на контрольно-пропускном пункте «Майорск» 14 декабря 2016 года совершил военнослужащий 45-й бригады ВСУ. К такому выводу пришли следователи военной прокуратуры по результатам расследования, говорится в материалах уголовного производства, которое осуществляет Бахмутский отдел полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона. Об этом сообщает «Сегодня».

В результате обстрела скончались два человека, еще один получил ранения.

«Один из военнослужащих (который пока не установлен) осуществил несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении гражданских лиц, находившихся в очереди», – говорится в материалах, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, находившиеся на блокпосту военные, в том числе бойцы ВСУ и пограничники, не отрицают, что стреляли представители сил АТО.

«Изучив данные с камер видеонаблюдения, следователи пришли к выводу, что пограничники говорят правду, а вот показания армейцев не соответствуют действительности, так что, по всей видимости, стрелял по мирным жителям один из них», – сказано в материалах дела.

Сейчас следователи устанавливают фамилию стрелявшего бойца, для чего уже получили доступ к личным делам военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела КПВВ «Майорск» убит один мирный житель, еще один ранен.

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