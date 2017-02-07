Переселенцы, которые живут в заброшенной школе-интернате под Одессой, выплат не получают – ехать в райцентр для оформления дорого. Главная

Переселенцам с этого года будет легче получать социальные выплаты. Одесские чиновники уверяют: благодаря новому постановлению Кабмина внутренне перемещенным лицам упростили процедуру получения положенных пенсий и выплат, а также регистрации фактического места жительства. Для этого, по словам власть имущих, достаточно обратиться в районные управления соцзащиты. Как обстоят дела с выплатами переселенцам и в каких условиях сейчас обитают люди, лишившиеся родного дома, выясняли журналисты «Сегодня».

В заброшенной школе-интернате в селе Фонтанка под Одессой, где с октября живут около 40 переселенцев, в том числе люди с ограниченными возможностями, говорят, что мамы с детками выплаты не получают. По словам Марии Самосват, которая приехала из Горловки и теперь проживает в этом интернате, система получения матпомощи только усложняется.

«Постоянно нужны какие-то новые справки и документы. А до райцентра ехать двумя автобусами – 20 грн в одну сторону. Это дорого. Я в январе ничего не получала, а соседке, маме ребенка-инвалида, еще с декабря выплаты задерживают». – рассказала Самосват.

К слову, женщине и ее соседям приходится экономить электричество, ведь за свет приходится платить по тарифам, действующим для юридических лиц. Греются же переселенцы при помощи маломощного твердотопливного котла, у которого нужно круглосуточно дежурить. Да и тот появился благодаря волонтерам и фонтанским селянам.

А вот переселенка Марина Добровольская, которая из интерната в Фонтанке переехала в квартиру в жилмассиве Котовского, отмечает изменения с выплатами к лучшему.

«Я свои выплаты уже перевела из Фонтанки. Очень довольна управлением в Доброславе (до переименования – Коминтерново), все сделали быстро и слаженно. Была одна задержка, когда возник вопрос правильного оформления документов, но потом мне все выплатили в полном объеме», – заверила девушка.

В том, что все зарегистрированные переселенцы получают положенные выплаты, уверяют и в департаменте здравоохранения и соцзащиты Одесской ОГА.

«Если человеку нужно получать пенсию, то он приезжает и регистрируется. Незарегистрированных граждан, которые нуждаются в социальных выплатах и не оформлены, у нас нет», – заявила глава департамента Татьяна Кривая. По ее данным, в Одесской области зарегистрированы 42 тыс. переселенцев. Но более 30 тыс. из них, по подсчетам городского департамента труда и соцполитики, стоят на учете в Одессе.

А вот в селе Борщи Подольского района согласились жить лишь 11 человек, хотя здесь готовы принять гораздо больше людей из санаториев. Однако переселенцы не спешат переезжать в глубинку, опасаясь остаться без необходимой медпомощи.

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