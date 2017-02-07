Трамп обещает разобраться в ситуации в Украине. Главная

Президент США Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не знаем достоверно о том, что там происходит», – сказал Дональд Трамп.

Президент США отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом Трамп заметил в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Украине обострилась из-за «насилия со стороны пророссийских сил», что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.

Ранее Белый дом по итогам телефонной беседы Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко сообщал, что американский президент намерен «работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы».

Фото: ntv.ru