Климкин допускает возможность введения военного положения. Главная

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает введение в стране военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Донбассе. Об этом, как сообщает «УНН», министр заявил в эфире программы «Свобода слова».

«В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, я не исключаю введения соответствующего (военного – ред.) состояния», – заявил Климкин.

В то же время министр отметил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но при этом военное положение может быть не введено.

«Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо больше, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только милитарными средствами, а всеми средствами: и милитарными и гибридными», – подчеркнул Павел Климкин.

Фото: nikvesti.com