Ситуация в пунктах пропуска 7 февраля. Главная

Сегодня утром, 7 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 15,8 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4345 человек и 795 транспортных средств;

«Марьинка» – 3825 человек и 825 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3205 человек и 860 транспортных средств;

«Гнутово» – 1805 человек и 475 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 2655 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/95;

«Марьинка» – 150/100;

«Новотроицкое» – 25/45;

«Гнутово» – 40/25.

Фото: 112.ua