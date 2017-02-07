Ситуация в пунктах пропуска 7 февраля. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска 7 февраля

07.02.17 09:07 dnews.dn.ua Новости 37

Ситуация в пунктах пропуска 7 февраля

Сегодня утром, 7 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 15,8 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 4345 человек и 795 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 3825 человек и 825 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 3205 человек и 860 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 1805 человек и 475 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 2655 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 70/95;
  • «Марьинка» – 150/100;
  • «Новотроицкое» – 25/45;
  • «Гнутово» – 40/25.

Фото: 112.ua

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