Сводка из зоны АТО за 6 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 78 раз открывал огонь по украинским позициям, 1 украинский военный ранен. Об этом утром 7 февраля сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении 122-миллиметровая артиллерия противника неоднократно обстреливала Крымское, минометы и гранатометы били по Желтому и Крымскому, танк – по Новозвановке.

На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров противник обстрелял Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкино огонь вел также танк, по Марьинке – БМП, а по Новотроицкому – крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении позиции сил АТО в районе Авдеевки были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики сегодня утром открыли огонь по Докучаевску, в результате обстрелов повреждено здание общежития и обесточена котельная. Информация об обстрелах со стороны ВСУ на данный момент уточняется».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам из вооружения БМП, минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия подверглись районы села Смелое и поселка Фрунзе. По району пгт Донецкий велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Район села Логвиново обстрелян из автоматических станковых гранатометов АГС».