Жителей Крымского спасатели возят за продуктами на бронированном авто. Главная

Спасатели Луганской области жителей села Крымское Новоайдарского района (Луганская обл.) на бронированном автомобиле возят в Лисичанск за продуктами и лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Село Крымское находится на расстоянии полукилометра от позиций противника. В условиях военного конфликта автодороги вблизи населенного пункта стали непригодными для пассажироперевозок.

На помощь жителям Крымского пришли сотрудники Главного управления ГСЧС в Луганской области, которые осуществляют перевоз пассажиров в Лисичанск. Благодаря бронированному автомобилю марки «Камаз» около 30 жителей села имеют возможность каждую неделю покупать необходимые продукты, посещать больницы, банки и социальные службы.

Вечером в этот же день сотрудники ГУ ГСЧС в Луганской области доставляют жителей Крымского домой.

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