Минские соглашения должны выполняться сторонами синхронно, – посол Германии . Главная

Многие фазы реализации минских соглашений требуют синхронности выполнения. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

«Есть много фаз выполнения этих (минских, – ред.) соглашений, которые требуют от сторон синхронности. Но представления о том, что сначала одна сторона должна выполнить практически все, и только после этого другая сторона начнет отвечать взаимностью – эти представления нереалистичны», – заявил посол.

Он также отметил, что немецко-французская версия «дорожной карты» минских соглашений лежит примерно посредине между российской и украинской.

«Для нас очень важно, чтобы конечной целью всего Минского процесса стало полное восстановление Украиной своего суверенитета. Это и есть конечным пунктом всех наших дипломатических усилий. Другого пути достичь восстановления, помимо дипломатии, нет. Военный путь решения проблемы Донбасса невозможен», – подчеркнул Эрнст Райхель.