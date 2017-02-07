Немецкий банк увеличил на 5,5 млн евро сумму гранта на жилье для переселенцев. Главная

Вчера делегация немецкого правительственного банка KFW, которая занимается реализацией проекта предоставления гранта на решение вопроса обеспечения жильем переселенцев, прибыла на Донбасс. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook.

Работа началась с презентации немецкой стороной двух направлений: предоставления льготных кредитов и строительства социального жилья.

«Нашему удивлению не было предела, когда мы увидели цифры средств, запланированных для привлечения – 25,5 млн евро вместо запланированных 20 млн евро», – написал Тука.

Также он добавил, что неоднократно слышал от европейских партнеров о высоком уровне доверия и высокой оценке работы министерства.

«Надеюсь, увеличение суммы гранта является свидетельством именно такого отношения (ведь мы не просили и не ожидали увеличения суммы гранта в одностороннем порядке)», – сообщил замминистра.

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