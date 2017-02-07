Ситуация в Авдеевке по состоянию на утро 7 февраля. Главная

За минувшие сутки полицейские в Авдеевке задокументировали новые разрушения в 19 зданиях. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области. По данным фактам открыто уголовное производство по ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Разрушения зафиксированы по следующим адресам:

ул. Молодежная, 19 кв. 7, 8, 14, 15 и 23;

ул. Соборная (Ленина), 73 кв. 67;

ул. Молодежная, кооператив «Осень», 181 (подвал)

ул. Коммунальная, д. 17 кв. 48;

ул. Воробьева, д. 9, кв. 48, 51, 55, 56;

9-й квартал, кооператив Химик-2 (гараж)

ул. Леваневского, д. 27;

пер. Ясиноватский, д. 33, 39;

ул. Маяковского, д. 107;

ул. Колосова (Кирова), 96 и 206.

Также сообщается, что увеличилось количество раненых – установлена женщина, которая получила ранения при обстреле 3 февраля 2017 года.

Отмечается, что с 29 января незаконными вооруженными формированиями совершен 91 обстрел Авдеевки и его окрестностей из РЗСО «Град», САУ калибром 122 и 152 мм, танка, минометов и подобного вооружения.

Поступили сообщения о том, что погибли 3 мирных жителя (мужчина и 2 женщины), ранены 10 мирных жителей (7 мужчин и 3 женщины).

Выявлено 221 повреждение, из них 170 частных домов, 39 многоэтажек, 12 нежилых сооружений (5 гаражей, автомагазин, летняя кухня), 2 железнодорожных пути на станции Авдеевка и 6 автомобилей.