Врачи рассказали о состоянии раненого в Авдеевке британского фотожурналиста. Главная

Врачи-офтальмологи отмечают положительную динамику в лечении британского фотожурналиста Кристофера Нунна, который пострадал во время обстрела Авдеевки. Об этом рассказал директор Днепропетровской областной специализированной клинической офтальмологической больницы Валерий Сердюк, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Правым глазом Кристофер видит на 90%. Левый глаз, который пострадал сильнее всего, начал реагировать на свет, более того, с расстояния до метра Кристофер может сосчитать пальцы на руке.

«Сейчас мы боремся с последствиями травмы, чтобы предотвратить воспалительные процессы. Через несколько дней, параллельно с этим, начнем заниматься восстановлением функций глаза, ведь для нас главное не только сохранить глаз, а максимально восстановить зрение», – сообщил Сердюк.

Как рассказал сам Кристофер Нунн, он позитивно настроен и чувствует себя хорошо.

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