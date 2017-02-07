Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали тяжелое вооружение у линии соприкосновения. Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали тяжелое вооружение у линии соприкосновения на Донбассе. Об этом рассказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает «Корреспондент».

«Тяжелое вооружение все еще находится в зоне безопасности, военные позиции слишком близко друг к другу, что означает, что компоненты для нового витка эскалации находятся на месте. И каждый день мы фиксируем новые компоненты», – сказал Хуг.

Он также выразил обеспокоенность ситуацией, складывающейся в районах вблизи Мариуполя.

«Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали «горячей точкой», и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня. И это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие», – сказал Хуг.

По его словам, «для того чтобы предотвратить новый виток эскалации, необходимо, чтобы усилия приложили те, кто имеет власть здесь и по другую сторону линии соприкосновения».

Хуг отметил, что ОБСЕ фиксирует наличие военных позиций двух сторон вокруг Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала примерно 1300 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

«СММ документировала некоторое увеличение нарушений режима перемирия в районе Авдеевки и Ясиноватой, бои повредили инфраструктуру, необходимую для жизни населения. В настоящий момент боевые действия несколько приостановились, сейчас мы регистрируем за последние 24 часа около 1300 нарушений перемирия в районе Донецка», – сказал Хуг.

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