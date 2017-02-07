В Авдеевке БФ «АДРА» начинает выдачу гигиенических наборов. Новости

Благотворительный фонд «АДРА Украина» при поддержке Детского фонда UNICEF поможет авдеевским семьям с детьми.
Выдача семейных гигиенических наборов будет проходить в здании школы №2 с 10:00.
Получить набор могут следующие семьи:
- Многодетные семьи (3 и более детей).
- Семья, где есть женщина в положении.
- Семья, где есть ребенок-инвалид (1-й или 2-й группы).
Чтоб получить семейный гигиенический набор необходимо иметь при себе:
- Паспорт.
- Идентификационный код..
- Свидетельство многодетной семьи, или обменную карту, или справку об инвалидности ребенка.
Количество наборов ограничено.
Источник: «Сайт города Авдеевки»
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