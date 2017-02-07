В Авдеевке БФ «АДРА» начинает выдачу гигиенических наборов. Новости

В Авдеевке БФ «АДРА» начинает выдачу гигиенических наборов

07.02.17 11:49 06236.com.ua Новости 33

В Авдеевке БФ «АДРА» начинает выдачу гигиенических наборов

Благотворительный фонд «АДРА Украина» при поддержке Детского фонда UNICEF поможет авдеевским семьям с детьми. 

Выдача семейных гигиенических наборов будет проходить в  здании школы №2 с 10:00.

Получить набор могут следующие семьи:

  • Многодетные семьи (3 и более детей).
  • Семья, где есть женщина в положении.
  • Семья, где есть ребенок-инвалид (1-й или 2-й группы).

Чтоб получить семейный гигиенический набор необходимо иметь при себе:

  • Паспорт.
  • Идентификационный код..
  • Свидетельство многодетной семьи, или обменную карту, или справку об инвалидности ребенка.

Количество наборов ограничено.

Источник: «Сайт города Авдеевки»

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