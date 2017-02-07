В Славянске количество обращений в травмпункт бьет рекорды. Новости

В этом году количество обращений в травматологический пункт Славянска (Донецкая обл.) бьет все рекорды. Ледяные тротуары небезопасны для пешеходов.

Как рассказала на сегодняшнем аппаратном совещании начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим, статистика обращений в травмпункты не радует. К примеру, за январь 2015 года было зафиксировано 745 обращений, за январь 2016 года – 763, а первый месяц 2017 года побил все рекорды – 1019 обращений к медикам.

Только за минувшие сутки в медицинские учреждений обратился 41 человек, за неделю было зарегистрировано 170 обращений, из них 90 – в выходные дни.

Начальник УЖКХ Славянска Андрей Чичкан расценивает работу коммунальных служб на 4 по пятибалльной шкале. По его мнению, в выходные дни были замечены аномальные погодные условия, и сразу же после дождя тротуары обработать не удалось. О том, что можно было предотвратить заледенение – к примеру, просто расчистить снег – начальник ЖКХ не упомянул. Также он напомнил о частном секторе, который вне компетенции жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: Сайт города Славянска

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