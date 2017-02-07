Украине будет сложно без помощи МВФ, — член совета НБУ. Главная

Сможет ли Украина обойтись без помощи Международного валютного фонда (МВФ), в эфире радиостанции «Голос столицы» рассказал член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

«Не могу сказать, что МФВ Украине не важны. У кого-то складывается впечатление, что Украина и без МВФ проживет. Нет, не проживет. Короткий срок — какие-то два-три месяца, полгода — да. Но если говорить о долгосрочной перспективе нашего государства, то нет. Это первое. Во-вторых, те требования, которые ставит МВФ, они нужны нашему государству в первую очередь и без МВФ. И для того, чтобы Украина стала успешным европейским государством нам нужно эти вещи сделать. Во многих вопросах они непопулярны, но вместе с тем, если весь мир живет по таким правилам, то и Украина должна жить», — считает Фурман.

Напомним, Минфин завершает переговоры с Международным валютным фондом о получении очередного транша. Об этом сообщил глава ведомства Александр Данилюк. Министр отметил, что возобновление сотрудничества с МВФ является важным сигналом для зарубежных инвесторов и партнеров о том, что Украина находится на пути реформ.

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