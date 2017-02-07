Не вижу необходимости вводить сейчас военное положение, – Тука. Главная

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит целесообразности введения военного положения. Об этом, как пишет «Украинская правда», Тука сказал в эфире телеканала ICTV вечером 6 февраля.

«Я не вижу необходимости введения военного положения», – сказал заместитель министра.

В то же время Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, необходимо давать возможность руководству страны брать под свой контроль стратегические объекты, которые не находятся в ее собственности.

«Я считаю целесообразным рассматривать не вопрос введения или не введения военного положения, а лучше предоставить любому исполнительному органу власти возможность в случае реальной государственной опасности брать под временный контроль стратегически важные предприятия», – сказал Тука.