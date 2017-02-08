В Краматорске коммунальщики не справились: травматизм из-за гололеда вырос в разы. Новости

В Краматорске в травмпункт стало обращаться вдовое больше жителей города. Причиной тому послужили последовавшие за оттепелью сильные морозы, которые привели к гололеду, сковавшему весь город.

Обледенение случилось потому, что во время оттепели коммунальными службами города с дорог и тротуаров не была убрана снежная «каша», хотя именно об этом у Краматорского городского головы Андрея Панкова с руководителями коммунальных предприятий шел разговор. По его словам, жилищно-коммунальные предприятия города оказались не готовы к борьбе с гололедом.

«Катастрофа и кошмар, особенно на внутридомовых территориях. Люди со своих налогов платят вам зарплату, а вы свою работу не выполняете», – подчеркнул Панков.

Как выяснилось входе аппаратного совещания 7 февраля, приобретенная новая снегоуборочная техника оказалась с дефектами, которые почему-то не были выявлены при ее приобретении и сейчас большую часть ее пытаются отремонтировать.

В частности, на новых тракторах обнаружены заводские недоделки и дефекты, коммунальщикам удалось наладить лишь одну машину. Вопрос мэра о том, почему новая техника не была проверена вовремя, сразу после прихода в город, был не удостоен внятного ответа, в связи с чем городской голова пообещал принять некоторые кадровые решения.

В конце прошлого года Краматорск приобрел новую технику на сумму 32 млн грн, в числе которой – грейдер, универсальная дорожная машина, 8 тракторов и т. д., но все это оказалось бесполезным в реалиях настоящей зимы.

По материалам: КраматорскPost, ОбщеЖитие

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