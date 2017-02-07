На ТЭЦ Краматорска из-за блокады железнодорожного сообщения через неделю закончится уголь. Главная

В случае сохранения блокады ветеранами АТО железнодорожного сообщения с неподконтрольной частью Донбасса запасов угля на ТЭЦ Краматорска (Донецкая обл.) хватит лишь до 15 февраля. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил директор станции Станислав Волоха.

По его словам, для отправки в Краматорск сейчас стоят вагоны с 12 тыс. тонн угля, однако город пока не может получить топливо из-за блокады железной дороги. Расход же угля станцией из-за погодных условий довольно значительный.

В случае, если ситуация с блокадой не изменится, станция перейдет на регламент, позволяющий сохранить оборудование и поддерживать в городе минимальный тепловой режим.

Мэр Краматорска Андрей Панков дал распоряжение немедленно подготовить и отправить соответствующие письма в адрес главы ДонОВГА Павла Жебривского и в Службу безопасности Украины.

Источник: ОбщеЖитие

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