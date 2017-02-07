На Луганщине открыли логистический центр для аграриев, который втрое снизит их расходы (Фото). Главная

На Луганщине 6 февраля состоялся запуск уникального для области логистического предприятия, которое специализируется на перегрузке сельскохозяйственной продукции с автомобильного транспорта на железнодорожный. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

«Только прошлым летом на этом месте находилась пустая площадка, огороженная только забором, а сейчас – огромное сооружение перегрузки с 16 новыми рабочими местами, и в перспективе планируется расшить штат до 40 человек. Это дает нам надежду на восстановление, новое строительство и возрождение нашей Луганщины», – отметил заместитель председателя Луганской ОВГА Владимир Гуц и добавил, что областные власти делают акцент на всесторонней поддержке местных производителей и предприятий.

Отсутствие железной дороги и элеваторов в большинстве районов Луганской области заставляют сельхозпроизводителей перевозить зерно автомобильным транспортом – это приводит к разрушению дорог. Построить этот узел перегрузки с автотранспорта в железнодорожные вагоны, размер которого составляет 100 тонн зерновых в час или 900 тонн в сутки с автомобильного транспорта на железнодорожный, было лишь первым этапом предприятия. Уже летом здесь появится мощное оборудование для сушки, очистки и хранения зерна.

Для аграриев Луганщины теперь будет возможно не только загружать сельскохозяйственную продукцию в больших размерах в вагоны и отправлять на длинное расстояние до пункта их назначения, но и втрое – экономить средства, поскольку ограничения для автотранспортных перевозок не позволяет превышать вес до 22 тонн, а возить из портовых городов, таких как Николаев и Одесса, было очень дорого.

Фото пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации