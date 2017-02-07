Поврежденные в результате обстрела дома в Сартане восстановили в рекордные сроки. Новости

На сегодня в Сартане, что под Мариуполем (Донецкая обл.) восстановлен весь жилищный фонд, поврежденный в результате недавнего обстрела. Аварийного жилья в поселке нет. Об этом на пресс-конференции сообщил градоначальник Мариуполя Вадим Бойченко.

«Нам удалось в рекордные сроки эти 56 домостроений восстановить, и сегодня аварийного жилья мы не имеем. Все крыши восстановлены, весь стекольный фонд сегодня восстановлен, и пластиковые окна, которые мы должны были установить, они установлены», – сказал Бойченко.

Мэр поблагодарил руководство меткомбината им. Ильича и Фонд развития Мариуполя за своевременную помощь в ликвидации последствий обстрела поселка как стройматериалами, так и работниками.

Источник: MRPL.CITY

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