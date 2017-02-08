В Донецкой области стартовала регистрация общественных наблюдателей ВНО 2017 года. Новости

На Донетчине стартовала регистрация желающих стать общественными наблюдателями за проведением внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2017 году. Об этом сообщает Донецкий региональный центр оценивания качества образования.
Общественное наблюдение за проведением ВНО, отмечают в центре, осуществляется с целью обеспечения объективности, открытости и прозрачности проведения внешнего независимого оценивания, а также широкого и объективного информирования общественности о его ходе.
Как отмечают в центре, общественными наблюдателями могут стать лица, которые достигли 18-летнего возраста и делегированы общественными организациями, родительскими комитетами, попечительских советами учебных заведений, средствами массовой информации для осуществления общественного контроля за проведением ВНО на общественных началах.
Статус общественного наблюдателя предоставляется лицу после его регистрации в украинском или региональном центре оценивания качества образования и получения удостоверения.
Общественный контроль за проведением ВНО осуществляется на всех этапах организации и проведения ВНО.
Этапы проведения ВНО, в ходе которых осуществляется общественное наблюдение:
- регистрация лиц, желающих пройти ВНО;
- проведение ВНО в пунктах проведения ВНО;
- определение результатов ВНО;
- заседания апелляционной комиссии;
- заседания регламентных комиссий при региональных центрах;
- заседания экспертной комиссии по вопросам определения результатов ВНО при Украинском центре оценивания качества образования, экспертных групп при региональных центрах оценивания качества образования.
В центре обращают внимание, что допуск общественных наблюдателей на пункты проведения ВНО прекращается в 10:50.
Общественное наблюдение НЕ распространяется на:
- процесс изготовления и тиражирования задач сертификационных работ;
- организационно-технологические процессы, связанные с подготовкой к проведению ВНО;
- технические меры, предпринимаемые для администрирования программно-аппаратных комплексов, которые используются для определения результатов ВНО.
Контакты Донецкого регионального центра оценивания качества образования: Славянск, ул. Добровольского, 1 (4 корпус Донбасского государственного педагогического университета).
Телефоны: приемной +38 095 523 29 95; координатора по вопросам общественного наблюдения +38 097-283-51-94. Электронный адрес: rc.donetsk@testportal.com.ua
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