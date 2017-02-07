Минобразования аннулировало лицензии вузам на неподконтрольных территориях. Главная

Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на территориях АР Крым и города Севастополя. Об этом «УНИАН» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

«Вследствие аннексии Крыма и вооруженной агрессии РФ на востоке Украины с 2014 года часть высших учебных заведений оказалась в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти, в частности Министерство образования и науки Украины, временно не осуществляют свои полномочия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2014-2016 годов из Донецкой, Луганской областей и Крыма были перемещены почти два десятка высших учебных заведений, которые сейчас работают на подконтрольной Украине территории.

В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», в которые во время вступительной кампании обратились около 3 тыс. 350 человек.

Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавали в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.

Студентам вузов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были зачислены на обучение и внесены в электронную базу, предоставляется право обучения в вузах Украины.