Украина не закупает уголь с Донбасса по формуле Роттердам+, – Насалик. Главная

Украина не закупает уголь для теплоэлектростанций из зоны боевых действий на Донбассе по формуле Роттердам+. Об этом, как сообщает «Сегодня.ua», заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, назвав это очередным мифом.
«Миф №2 это то, что Украина закупает уголь из зоны АТО по Роттердам+», – сказал Насалик.
При этом он привел пример разницы стоимости угля по API2 (используется при формуле Роттердам+) и цены, по которой украинское топливо закупают ТЭС.
«В октябре эта разница составляла 1500 грн между ценой Роттердам+ и ценой, которая потребляется в Украине. В ноябре сумма составляла 1600 грн. На сегодняшний день при увеличении цены украинского угля до 1730 грн разница (между ценой угля с Донбасса и мировыми ценами – ред.) составляет 1100 грн», – уточнил министр.
«Поэтому любые манипуляции о том, что из зоны АТО транспортировка угля оплачивается по Роттердам+, не соответствуют действительности», – подчеркнул Насалик.
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